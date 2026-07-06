Communiqué de presse ABIVAX



Abivax annonce la réalisation de son offre au public de 920 millions de dollars



Abivax SA, une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies exploitant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui la réalisation de son offre au public préalablement annoncée de 7.360.000 American Depositary Shares («ADS»), chacune représentant une action ordinaire de la Société, d’une valeur nominale de 0,01 euro par action (une « Action Ordinaire ») aux États-Unis (l’« Offre ») qui inclut l’exercice intégral de l’option de surallocation des teneurs de livre associés leur permettant d’acheter des ADS supplémentaires (l’« Option des Banques Garantes »). Le produit brut total de l’Offre, après exercice de l’Option des Banques Garantes, s’élevait à environ 920,0 millions de dollars, correspondant à environ 807,4 millions d’euros, avant déduction des commissions de garantie et frais estimés à la charge de la Société, et le produit net estimé, après déduction des commissions de garantie et frais estimés à la charge de la Société, est d’environ 874,1 millions de dollars, correspondant à environ 767,1 millions d’euros. Toutes les ADS dans le cadre de l’Offre ont été émises par Abivax.