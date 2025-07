Abivax annonce l’exercice intégral de l’option de souscription d’ADS supplémentaires des teneurs de livre associés, portant le produit brut de l'Offre à 747,5 M$ (637,5 M€)

PARIS, France, 25 juillet 2025 – 08h00 (CEST) – Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 – ABVX) (“Abivax” or the “Company”), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies exploitant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme pour moduler la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui que les teneurs de livre associés de son offre de 10.156.000 American Depositary Shares (« ADS »), chacune représentant une action ordinaire de la Société, d’une valeur nominale de 0,01 euro (une « Action Ordinaire ») aux Etats-Unis (l’« Offre »), ont intégralement exercé leur option de surallocation pour souscrire à 1.523.400 ADS supplémentaires (les « ADS Supplémentaires »), chacune représentant une Action Ordinaire de la Société. Le règlement-livraison de ces ADS Supplémentaires interviendra en même temps que celui de l’Offre qui devrait intervenir le 28 juillet 2025.

A la suite de l’exercice intégral de l’option, le nombre total d’ADS émises dans le cadre de l’Offre s’élèvera à 11.679.400 ADS, résultant en un produit brut pour la Société d’environ 747,5 millions de dollars (637,5 millions d’euros) et un produit net estimé, après déduction des commissions de garantie et frais estimés liés à l’Offre à la charge de la Société, d'environ 700,3 millions de dollars (597,2 millions d'euros).