Communiqué de presse ABIVAX



Abivax achève le recrutement de l'étude d'induction de phase 2b d'ABX464 dans la rectocolite hémorragique.



Le recrutement de 232 patients est achevé plus rapidement que prévu, avec un impact minimal de la pandémie de Covid-19



Les premiers résultats sont attendus pour le deuxième trimestre 2021



L'étude de maintenance de Phase 2b en ouvert dans la RCH progresse de façon satisfaisante avec 130 patients inclus et une durée de l'étude portée à deux ans de traitement par ABX464



Les préparations d'une étude pivotale de Phase 2b/3 dans la maladie de Crohn et des études de Phase 3 dans la rectocolite hémorragique sont en cours