Communiqué de presse ABIVAX



Abivax : ABX464 inhibe la réplication du virus SARS-CoV-2 (Covid-19) dans un modèle d'épithélium respiratoire humain reconstitué. ABX464 est le seul médicament avec un triple effet potentiel pour le traitement du Covid-19 : anti-viral, anti-inflammatoire et réparation tissulaire.



ABX464, tel qu'évalué par RTqPCR, inhibe la réplication virale in vitro du SARS-CoV-2 (COVID-19).



En parallèle, Abivax obtient l'autorisation de l'ANSM et du CPP1 pour tester ABX464 comme candidat médicament prometteur dans le COVID-19 dans son essai clinique

miR-AGE de Phase 2b/3, randomisé sur 1 034 patients.