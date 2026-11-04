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Abionyx s'associe au CHU de Lille pour une étude chez les grands brûlés
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 08:08

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Abionyx Pharma annonce la signature d'un partenariat stratégique avec le CHU de Lille, associant le Centre de traitement des brûlés et le service de médecine intensive-réanimation, pour explorer le potentiel de CER-001 chez les grands brûlés à haut risque de sepsis.

Ce partenariat vise à développer des programmes de recherche translationnelle sur le rôle de l'apoA-I et de l'endotoxine chez les patients en état critique, afin de mieux caractériser les mécanismes biologiques reliant inflammation aiguë sévère, dérégulation immunitaire, endotoxémie et sepsis.

Ces programmes s'inscrivent dans la stratégie d'Abionyx visant à étendre le champ d'application de son CER-001 à de nouvelles populations à très haut risque de sepsis et à approfondir la biologie de l'apoA-I dans les dérégulations immuno-inflammatoires aiguës sévères.

"Les grands brûlés et les patients de réanimation comptent parmi les plus exposés au sepsis et aux défaillances d'organes, aujourd'hui sans solution thérapeutique spécifique ciblant cette dérégulation de la réponse de l'hôte", souligne le directeur général Cyrille Tupin.

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