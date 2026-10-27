Abionyx s'associe à Axplora pour le développement de CER-001

Abionyx Pharma fait part de la conclusion d'un partenariat stratégique de fabrication avec Axplora afin de mettre à profit l'expertise de ce dernier en matière de purification de l'apoA-I humaine recombinante, composant biologique clé de CER-001, et de soutenir les prochaines étapes du développement de ce programme.

Ce nouveau partenariat stratégique en matière de bioproduction avec une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) vient compléter les accords industriels précédemment conclus par la société biopharmaceutique avec Texcell et Olon.

Cette annonce marque l'achèvement de la mise en place de la chaîne de production de CER-001, depuis la fabrication de sa protéine recombinante jusqu'aux dernières étapes de la préparation biopharmaceutique, et constitue une étape déterminante vers une première commercialisation potentielle.

Avec la structuration de sa chaîne de fabrication, Abionyx avance en effet dans sa trajectoire visant à faire de CER-001 un biomédicament susceptible d'obtenir une autorisation réglementaire de mise sur le marché dans le traitement du déficit en LCAT, tout en poursuivant son développement clinique dans le traitement du sepsis.

Les activités de purification menées dans le cadre de ce partenariat seront réalisées sur le site d'Axplora à Pompey, en France, un centre d'excellence disposant de plus de 30 ans d'expertise en purification pour soutenir le développement de CER-001.