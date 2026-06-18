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Abionyx Pharma réussit sa levée de fonds
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 08:17

Abionyx Pharma annonce le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, lancée le 27 mai dernier, qui a été souscrite à hauteur de 100% après mise en oeuvre partielle des engagements de garantie.

Le montant final brut de l'opération s'élève à 18,7 MEUR et se traduit par l'émission de 7 056 416 actions nouvelles au prix de souscription de 2,65 EUR par action, portant ainsi le nombre d'actions composant le capital social de la société biopharmaceutique à 42 568 071.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 22 juin, de même que leur admission aux négociations sur Euronext Paris. Elles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes déjà négociées.

Abionyx fait aussi part du tirage de la première tranche du financement obligataire pour un montant de 10 MEUR sur un total de 14 MEUR, ainsi que de l'émission des BSA au profit de Fenja Capital, un fonds d'investissement indépendant basé au Danemark.

La société prolonge ainsi son horizon de trésorerie jusqu'au 4e trimestre 2028 après tirage de la seconde tranche du financement obligataire. Elle prévoit d'utiliser le produit de l'opération pour son essai clinique de phase 2b sur la septicémie et la demande d'AMM pour le déficit en LCAT.

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ABIONYX PHARMA
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