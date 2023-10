ABIONYX Pharma retenue en tant que Late-Breaking Clinical Results Poster Presentation lors de la « Kidney Week » du Congrès Annuel 2023 de l'American Society of Nephrology (ASN) pour les données cliniques de l’étude de phase 2 RACERS dans le sepsis

• La session « Late-Breaking Clinical Results » présentera en première mondiale les données cliniques de l’étude RACERS dans le sepsis ayant atteint l’objectif principale et secondaire de l’étude



• Deux abstracts supplémentaires retenus au congrès annuel 2023 de l'ASN : une présentation orale sur le traitement par CER-001 dans les lésions d'ischémie et de reperfusion, et un poster dédié aux effets de CER-001 dans le « Brain Fog » (brouillard cérébral) associé à une lésion rénale aiguë



Toulouse, FRANCE, Lakeland MI, USA, le 16 octobre 2023, à 7h00 – ABIONYX Pharma (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-I humaine recombinante au monde, annonce avoir été retenue pour les données cliniques de phase 2 de l’étude RACERS dans le sepsis en tant que Late-Breaking Clinical Results Poster, présenté en exclusivité lors du Congrès Annuel de l’American Society of Nephrology (ASN) qui se tiendra du 2 au 5 novembre 2023 à Philadelphie en Pennsylvanie.



