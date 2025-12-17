Abionyx Pharma réalise une levée de fonds

(AOF) - Abionyx Pharma a annoncé la réalisation d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription pour un montant de près de 1,8 million d’euros par l’émission de 580 643 actions nouvelles à un prix de 3,10 euros par titre. Les fonds levés serviront à renforcer la trésorerie de la société biopharmaceutique afin d’étendre sa visibilité financière jusqu’à la fin de l’année 2026 et de poursuivre le projet Sepsis.
