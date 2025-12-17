 Aller au contenu principal
Abionyx Pharma réalise une levée de fonds
information fournie par AOF 17/12/2025 à 08:52

(AOF) - Abionyx Pharma a annoncé la réalisation d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription pour un montant de près de 1,8 million d’euros par l’émission de 580 643 actions nouvelles à un prix de 3,10 euros par titre. Les fonds levés serviront à renforcer la trésorerie de la société biopharmaceutique afin d’étendre sa visibilité financière jusqu’à la fin de l’année 2026 et de poursuivre le projet Sepsis.

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
3,2300 EUR Euronext Paris -6,24%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

