ABIONYX Pharma présente les résultats précliniques de CER 001 dans le Brain Fog (brouillard cérébral), à l’occasion du 1er congrès scientifique international dédié à l’interaction Cerveau-Rein à Naples les 23 et 24 novembre 2023

• Le traitement par CER-001 a atténué l'inflammation systémique, régulé l'Indolamine-2,3-dioxygénase (IDO1), réduisant ainsi les métabolites neuroactifs et la rétention de substances résiduelles.



• Les données précliniques soutiennent l’hypothèse que l'usage de CER-001 peut avoir le potentiel d'améliorer les fonctions rénales et cognitives.



Toulouse, FRANCE, Lakeland, ÉTATS-UNIS, le 23 novembre 2023, 19h30 – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apoA-I naturelle recombinante au monde, annonce la présentation de nouvelles données précliniques pour CER-001 dans le traitement du dysfonctionnement cérébral associé à une lésion rénale aiguë lors du 1er Congrès International dédié à l'interaction Cerveau-Rein : de la physiologie à la pratique clinique, qui se tient du 23 au 24 novembre 2023 à Naples, en Italie.