Abionyx Pharma, Pernod Ricard : l'agenda société France du jour-
information fournie par AOF 27/08/2025 à 17:34

(AOF) - Abionyx Pharma

L'entreprise de biotechnologie présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Pernod Ricard

Le groupe de vins et de spiritueux rendra compte de ses résultats annuels.

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
2,3150 EUR Euronext Paris +12,38%
PERNOD RICARD
99,0400 EUR Euronext Paris +0,88%
