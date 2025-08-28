 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump fait courir un risque à l'économie mondiale en menaçant l'indépendance de la Fed, selon Rehn (BCE)
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 12:08

Le président américain Trump, à la Maison Blanche

HELSINKI (Reuters) -L'escalade des attaques du président américain Donald Trump contre la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait avoir des répercussions significatives sur l'économie mondiale et les marchés financiers, a déclaré jeudi dans un discours Olli Rehn, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE).

Les incertitudes entourant l'indépendance de la plus grande banque centrale du monde ne cessent d'augmenter alors que Donald Trump a annoncé lundi limoger l'une des gouverneures de l'institution, Lisa Cook, après de multiples critiques contre son président Jerome Powell au cours des derniers mois.

L'indépendance de la Fed est pourtant un principe inviolable depuis les années 1980, a rappelé jeudi le gouverneur de la banque centrale de Finlande

"Aujourd'hui, cependant, ce principe vacille sérieusement. Cela pourrait avoir des répercussions importantes et mondiales sur les marchés financiers et l'économie réelle", a-t-il affirmé, expliquant que les Européens devraient prendre des mesures pour renforcer la confiance dans l'euro afin d'éviter une détérioration similaire de l'autonomie des banques centrales sur le Vieux continent.

"Ce n'est pas une simple coïncidence si l'inflation dans la zone euro a atteint l'objectif de 2%, c'est en fait lié à l'indépendance des décisions de la banque centrale", a-t-il continué.

Alors que la croissance de la zone euro s'est avérée plus résistante que prévu, Olli Rehn a déclaré que l'inflation devrait ralentir en dessous de l'objectif de 2% à court terme avec une baisse du coût de l'énergie notamment.

"Au sein du conseil des gouverneurs de la BCE, nous suivons de près la situation économique et nous nous tenons prêts à agir si nécessaire", a-t-il conclu.

(rédigé par Anne Kauranen à Helsinki, version française Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)

Banques centrales
BCE
Devises
Donald Trump
3 commentaires

  • 12:36

    La force des US est dans les services numériques et le dollar,valeur refuge: le placement en bons du trésor US fonctionne comme LA banque de dépôt du monde entier. Si Trump sabote la confiance dans la Fed, l'UE pourrait dégaîner l'arme atomique financière : Les "Euro bonds" une banque bis, sûre, stable, garantie par 450 Millions de gens et une épargne énorme. Cela ferait très à la dette US! Mais osera-telle ? Pour les services numériques ce sera plus dur ...

