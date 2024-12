Abionyx Pharma: la CDC dépasse les 5% des votes information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 15:33









(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 5 décembre, le seuil de 5% des droits de vote d'Abionyx Pharma, au résultat d'une attribution de droits de vote double au profit de Bpifrance Participation.



L'institution financière publique a précisé détenir, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations, 1.630.451 actions Abionyx Pharma représentant 3.260.902 droits de vote, soit 4,67% du capital et 7,34% des droits de vote de cette société.





Valeurs associées ABIONYX PHARMA 1,29 EUR Euronext Paris +1,57%