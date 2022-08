ABIONYX Pharma fait le point sur son activité et sa position de trésorerie du 1er semestre 2022



• Poursuite de la concentration de l’activité Services sur les études précliniques de la Biotech dans l’ophtalmologie

• Détermination en cours des axes stratégiques de développement clinique dans l’ophtalmologie

• Trésorerie de 4,0 M€ (hors CIR) au 30 juin 2022





Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 18 août 2022, 17h45 – ABIONYX Pharma, (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, publie aujourd’hui sa position de trésorerie du 1er semestre clos au 30 juin 2022 et revient sur les faits marquants de la période.