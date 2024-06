ABIONYX décide une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes par émission d’ABSA d’un montant d’environ 3,4M€

• Montant d’environ 3,4 millions d'euros par émission d’actions assorties de bons de souscription d’actions (« ABSA »)

• Prix de souscription : 1,37 euro pour une ABSA

• 1 BSA donne droit à 1 action à émettre pour un prix de 3 euros

• Période d’exercice : 3 ans

• Extension de la visibilité jusqu’à fin 2025





Toulouse, FRANCE, Lakeland MI, USA, le 19 juin 2024, à 18h30 – ABIONYX Pharma (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société de biotechnologie de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-1 recombinante naturelle au monde, annonce le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du DPS au profit d’une catégorie de personnes pour un montant de près de 3,4 millions d'euros par émission d'un nombre maximum de 2.472.000 actions nouvelles assorties chacune d’un bon de souscription d’actions à un prix de souscription de 1,37 euro par ABSA.

Chacune des actions nouvelles sera assortie d'un bon de souscription d’action (les « BSA ») et chaque BSA donnera droit à souscrire 1 action nouvelle à émettre au prix de 3 euros.

Cette augmentation de capital est destinée à renforcer la trésorerie de la Société dans le cadre de son développement dans le sepsis et aux Etats-Unis.



Pour recevoir l'information d'ABIONYX Pharma en temps réel, faites-en la demande à abionyx@newcap.eu.