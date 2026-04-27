Aberdeen sur la BCE: "des hausses de taux pourraient intervenir à relativement brève échéance"

(AOF) - Pour Felix Feather, économiste chez Aberdeen, "sauf surprise haussière très marquée dans les données d'inflation flash (CPI) publiées jeudi matin, la Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux inchangés cette semaine". La BCE rendra sa décision de politique monétaire le 30 avril prochain. La présidente Christine Lagarde pourrait toutefois profiter de sa conférence de presse pour préparer le terrain en vue de premières hausses de taux dès le mois de juin.

"Nous nous attendons à ce que la BCE conserve une certaine flexibilité dans l'évaluation de l'impact macroéconomique du choc énergétique en cours. En particulier, les décideurs chercheront à obtenir davantage de visibilité sur l'ampleur du choc, notamment sur le degré et la durée des perturbations des chaînes d'approvisionnement, ainsi que sur leurs effets sur le comportement de fixation des prix. Il existe de bonnes raisons de penser que les entreprises disposeront de moins de capacité à répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs qu'en 2022, période marquée par un rattrapage de la demande et des marchés du travail historiquement tendus", explique Felix Feather.

"Néanmoins, la BCE restera déterminée à ne pas reproduire les erreurs récentes, ce qui signifie que des hausses de taux pourraient intervenir à relativement brève échéance", précise l'économiste