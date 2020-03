Aberdeen Standard Investments va créer son modèle d' analyse du changement climatique

(NEWSManagers.com) - Aberdeen Standard Investments (ASI) va bientôt développer son propre modèle d'analyse de scénarios de changement climatique, et devrait par la suite construire une gamme de fonds qui respecteront les Accords de Paris, a appris Newsmanagers. Pour ce faire, ASI a conclu un partenariat avec " un leader du marché " pour faciliter le développement de ce modèle, qu'il considère être son " grand projet pour 2020 " .

D' après Eva Cairns, analyste senior en investissement ESG, chargée du changement climatique chez ASI, ce modèle doit permettre à la société de réaliser des analyses prospectives de l'impact des différents scénarios de réchauffement climatique sur ses différents portefeuilles, comme par exemple une augmentation de la température bien inférieure à 2 degrés, ou une augmentation supérieure à 3 dégrées ou 4 degrés.

Mais pour l' instant, Eva Cairns ne sait pas encore quelle politique d' investissement sera appliquée à ces futurs fonds destinés à combattre le réchauffement climatique. " Faut-il investir exclusivement dans les sociétés qui sont déjà en phase avec les objectifs des Accords, ou bien aussi dans celles qui ne le sont pas mais que l' on pourra influencer ? Cette dernière façon de faire aurait bien plus d'impact, mais le fonds ne serait alors pas respectueux des Accords de Paris. Une analyse de scénario nous permettra donc d'y voir plus clair sur la façon de construire un fonds adapté à ces Accords" .