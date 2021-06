Aberdeen Standard Investments recrute un commercial pour le Belux

(NEWSManagers.com) - Aberdeen Standard Investments a recruté François-Xavier Dirickx en tant que directeur associé en charge du développement pour le Belux, selon un communiqué diffusé sur Linked-In. Basé à Luxembourg, il aura pour mission de renforcer les relations d' ASI avec les clients wholesale et institutionnels au Luxembourg et en Belgique. François-Xavier Dirickx a passé six ans chez JPMorgan auparavant où il s' occupait dernièrement des ventes au Benelux.

Dans le même temps, Viola Strotz a été transférée dans l' équipe distribution en tant que senior wholesale sales support executive.