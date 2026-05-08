Aberdeen promeut Marianne Zangerl à la tête des solutions multi-actifs et alternatives

Marianne Zangerl passe un nouveau cap dans sa carrière chez Aberdeen. Le gestionnaire d’actifs britannique a annoncé sa promotion au poste de responsable mondial des solutions d’investissement multi-actifs et alternatives.

Basée au siège de Londres, elle rendra compte à Peter Branner, directeur des investissements . Dans ce nouveau poste, Marianne Zangerl succède à Darren Wolf, qui quitte l’entreprise après 14 ans au sein de la société.

Avant de prendre ses nouvelles fonctions, Marianne Zangerl était responsable mondiale adjointe de l’obligataire depuis septembre 2024. Depuis son arrivée en 2015 dans la société d’origine écossaise, elle a été à la tête des investissements en crédit privé ainsi que responsable ESG pour l’obligataire. Auparavant, Marianne Zangerl a été analyste au sein de la banque ANZ.

Aberdeen a également dévoilé l’arrivée de Mark Meiklejon dans l’équipe des solutions de marché privé. Basé au bureau d’Edimbourg, il sera chargé d’une gamme de solutions de marché privé, notamment la stratégie Global Private Markets Fund. Avant de travailler en Ecosse, Mark Meiklejon était responsable des spécialistes mondiaux en investissements dans les actifs réels chez Aviva depuis 2018.

Bastien Boname