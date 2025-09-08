Aberdeen noue un partenariat avec un fournisseur d’infrastructures pour le non-coté

Aberdeen a annoncé le 1 er septembre un partenariat stratégique avec Titanbay, un fournisseur européen d’infrastructures pour le non-coté, afin d’aider les distributeurs et les gestionnaires de fortune britanniques à surmonter les complexités opérationnelles et technologiques qui surviennent lorsqu’ils accèdent aux marchés privés.

La plateforme Titanbay rationalise les processus d’intégration et de reporting et offre une visibilité en temps réel sur les pipelines de fonds. Elle gère également les souscriptions manuelles, les processus « Know Your Customer » (connaissance du client) et les fenêtres de rachat.

Cet accord souligne l’engagement d’Aberdeen à poursuivre son expansion, à développer de nouveaux produits et à croître sur de nouveaux canaux sur les marchés privés. Le Global Private Markets Fund (GPMF) d’Aberdeen est l’un des deux fonds mondiaux multi-actifs sur les marchés privés accessibles aux gestionnaires de fortune via Titanbay.