 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abercrombie rassure avec des résultats trimestriels supérieurs aux attentes
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 15:19

Abercrombie & Fitch est attendu en hausse ce mercredi après avoir publié des résultats trimestriels au-dessus des prévisions, portés par une demande toujours soutenue sur le marché américain, malgré un ralentissement de l'activité dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) lié aux tensions géopolitiques persistantes entre les États-Unis, Israël et l'Iran.

La firme américaine a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,47 dollar sur le trimestre, au-dessus du consensus fixé à 1,28 dollar. Le chiffre d'affaires net a progressé de 2%, à 1,1 milliard de dollars, en ligne avec les attentes du marché.

Si les ventes ont bondi de 24% dans la région Asie-Pacifique, le chiffre d'affaires de la zone EMEA a en revanche reculé de 10%. Le groupe avait déjà averti en mars d'un "léger impact sur les ventes" lié au conflit au Moyen-Orient.

Le groupe continue de tirer parti d'une stratégie mêlant promotions ciblées et offre positionnée entre le premium et le marché de masse, lui permettant d'attirer à la fois des consommateurs attentifs à leurs dépenses et une clientèle plus aisée dont la consommation reste dynamique. Cette résilience s'est traduite par une croissance de 3% des ventes dans la région Amériques sur le trimestre clos le 2 mai.

Les performances d'Abercrombie s'inscrivent dans la lignée des résultats solides récemment publiés par Capri Holdings et Bath & Body Works, illustrant la résistance de la demande dans le segment du luxe abordable.

Le groupe a par ailleurs indiqué avoir déposé des demandes de remboursement portant sur environ 100 millions de dollars de droits acquittés dans le cadre de l'International Emergency Economic Powers Act, après l'annulation de certains tarifs douaniers par la Cour suprême américaine. Il anticipe désormais un impact des droits de douane limité à 20 points de base sur l'année, contre 70 points de base auparavant.

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
81,470 USD NYSE +8,89%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 28.05.2026 08:43 

    * SOITEC SOIT.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 34% en données publiées sur un an, mais supérieur aux attentes, ajoutant que l'amélioration séquentielle pour 2026-2027 devrait être moins marquée que lors des exercices précédents. ... Lire la suite

  • RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    RENAULT SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 28.05.2026 08:41 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Bourse coréenne (Crédits: Adobe Stock / image générée pa)
    Pourquoi la Corée du Sud reste la star des ETF cette année
    information fournie par Zonebourse 28.05.2026 08:37 

    Quand on utilise un outil de sélection d'ETF, il est impossible d'échapper aux actions coréennes dans le haut du palmarès. Et pour cause : le KOSPI, l'indice coréen de référence, a presque doublé en cinq mois, et déjà triplé en un an. La cause est connue : l'explosion ... Lire la suite

  • Le logo de STMicro sur un des batiments du groupe. (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : L'Oréal, Vicat, STMicroelectronics
    information fournie par Reuters 28.05.2026 08:29 

    * L'OREAL OREP.PA - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 435 euros contre 374. * VICAT VCTP.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours de 65 euros à 72 euros. * STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Jefferies relève ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,7 +1,81%
SOITEC
154,2 0,00%
CAC 40
8 207,89 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,269 0,00%
TOTALENERGIES
75,42 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank