Abercrombie: officiellement partenaire 'mode' des Dallas Cowboys information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 16:44









(Zonebourse.com) - Abercrombie & Fitch a annoncé jeudi la signature d'un partenariat pluriannuel au terme duquel la marque de vêtements va devenir le partenaire de mode officiel du club de football américain des Dallas Cowboys.



Dans un communiqué, le groupe de prêt-à-porter explique que l'accord s'inscrit dans le sillage du succès rencontré par la collection NFL d'Abercrombie lancée en 2022, qui inclut déjà des articles aux couleurs des Cowboys pour hommes, femmes, enfants et animaux de compagnie.



Dans le cadre du partenariat, Abercrombie proposera sa collection sous licence dans une sélection de points de vente officiels des Cowboys et sera également visible au sein de l'AT&T Stadium et du centre d'entraînement The Star.



Il s'agit d'une première dans le secteur, conclue peu après que la NFL a officiellement nommé la semaine dernière Abercrombie en tant que partenaire mode officiel de la ligue de football américain.



Abercrombie avait auparavant dévoilé une collaboration avec TJ Watt, un joueur des Pittsburgh Steelers, et son épouse, l'ancienne joueuse de football Dani Watt devant se décliner à travers une première collection lancée la semaine passée.







Valeurs associées ABERCROMBIE FT RG-A 98,110 USD NYSE +2,74%