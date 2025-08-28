Abercrombie: officiellement partenaire 'mode' des Dallas Cowboys
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 16:44
Dans un communiqué, le groupe de prêt-à-porter explique que l'accord s'inscrit dans le sillage du succès rencontré par la collection NFL d'Abercrombie lancée en 2022, qui inclut déjà des articles aux couleurs des Cowboys pour hommes, femmes, enfants et animaux de compagnie.
Dans le cadre du partenariat, Abercrombie proposera sa collection sous licence dans une sélection de points de vente officiels des Cowboys et sera également visible au sein de l'AT&T Stadium et du centre d'entraînement The Star.
Il s'agit d'une première dans le secteur, conclue peu après que la NFL a officiellement nommé la semaine dernière Abercrombie en tant que partenaire mode officiel de la ligue de football américain.
Abercrombie avait auparavant dévoilé une collaboration avec TJ Watt, un joueur des Pittsburgh Steelers, et son épouse, l'ancienne joueuse de football Dani Watt devant se décliner à travers une première collection lancée la semaine passée.
Valeurs associées
|98,110 USD
|NYSE
|+2,74%
A lire aussi
-
Les célébrités se succèdent jeudi à la Mostra de Venise avec la superstar américaine George Clooney, habitué du festival, et Emma Stone, pour un film tout en tension abordant le sujet du complotisme à l'ère d'internet et de la désinformation. Les deux poids lourds ... Lire la suite
-
Des missiles et des drones russes ont éventré dans la nuit des immeubles d'habitation à Kiev, causant la mort d'au moins 19 personnes, dont quatre enfants, au cours d'une des plus importantes attaques aériennes russes contre l'Ukraine, Washington disant y voir ... Lire la suite
-
La campagne de prévention des bébés français contre le principal virus à l'origine de la bronchiolite va démarrer le 1er septembre en métropole et dans une large partie de l'Outre-mer et durer jusqu'en début d'année prochaine, a annoncé jeudi le ministère de la ... Lire la suite
-
(AOF) - ID Logistics avance de 1,97% à 413,50 euros après avoir publié hier ses solides résultats au premier semestre 2025. " ID Logistics a poursuivi sa dynamique de croissance et affiche une nouvelle progression de ses indicateurs financiers. L’ouverture du Canada, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer