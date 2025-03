Abercrombie: la croissance devrait ralentir en 2025/2026 information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 14:41









(CercleFinance.com) - Abercrombie & Fitch a annoncé mercredi qu'il prévoyait un ralentissement de sa croissance sur son nouvel exercice 2025/2026, ce qui entraînait une forte baisse de son titre avant la clôture de Wall Street.



Le groupe américain de prêt-à-porter a déclaré ce matin viser une croissance de son chiffre d'affaires net comprise entre 3% et 5% sur l'exercice qui a démarré au début du mois de février.



A titre de comparaison, Abercrombie a également fait état dans la matinée d'un chiffre d'affaires en hausse de 16% sur l'exercice 2024/2025, qui s'est lui aussi clôturé au début du mois dernier.



Sa marge opérationnelle est, quant à elle, appelée à refluer pour s'établir entre 14% et 15%, à comparer avec 15% sur le dernier exercice.



Le bénéfice par action (BPA) pourrait lui aussi s'inscrire en baisse d'une année sur l'autre, puisque le distributeur s'est donné comme objectif un profit de 10,40 à 11,40 dollars, contre 10,69 dollars sur l'exercice écoulé.



Suite à ces annonces, l'action Abercrombie était attendue en baisse de plus de 7% mercredi matin à la Bourse de New York.





