Abercrombie & Fitch : perspectives de ventes relevées

Pour l'ensemble de l'exercice 2024/2025, le groupe américain de prêt-à- porter anticipe une croissance de l'ordre de 15%, contre une précédente prévision située entre 14% et 15%.

(AOF) - Abercrombie & Fitch a indiqué avoir relevé son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires net pour son quatrième trimestre en cours qui se clôturera début février. Aidée par la forte demande pour ses collections de vêtements pendant la période des fêtes de fin d'année, la firme américaine prévoit des ventes nettes au quatrième trimestre entre 7% et 8%, par rapport aux prévisions précédentes de 5%-7%, en ligne avec les estimations de croissance de 7,5%.

