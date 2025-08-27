Abercrombie & Fitch en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles

27 août - ** Les actions du distributeur de vêtements Abercrombie & Fitch ANF.N ont augmenté d'environ 1 % à 97,69 $ dans des échanges volatils

** La société relève ses prévisions de ventes nettes pour l'année fiscale 2025 à une fourchette de croissance de 5% à 7%, par rapport à sa prévision précédente d'une augmentation de 3% à 6%

** ANF se distingue comme un gagnant dans le secteur de la vente au détail, en particulier chez Hollister, selon l'analyste de Jefferies Corey Tarlowe

** La société prévientque les droits de douane sur les importations vont affecter ses marges à hauteur de 90 millions de dollars, contre 50 millions de dollars prévus en mai

** La société contrôlera étroitement les niveaux de stocks afin d'amortir l'impact des droits de douane et de soutenir ses plans de croissance, déclarent les dirigeants de la société

** L'action a baissé de près de 34 % depuis le début de l'année à la dernière clôture