Abercrombie & Fitch en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** L'action du distributeur de vêtements Abercrombie & Fitch ANF.N a progressé d'environ 5 % à 78,31 $ lors des échanges avant l'ouverture

** La société a dépassé les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, grâce à une forte demande de vêtements aux États-Unis

** ANF signale une faiblesse dans son segment Europe, Moyen-Orient et Afrique en raison de la guerre en cours en Iran

** Bénéfice net ajusté par action diluée au premier trimestre de 1,45 $ contre des estimations de 1,28 $ - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires net du premier trimestre de 1,11 milliard de dollars contre des estimations de 1,12 milliard de dollars

** Maintient ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfices

** À la clôture d'hier, l'action a perdu 41 % depuis le début de l'année