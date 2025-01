Abercrombie & Fitch: bonne fin d'année, prévisions relevées information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 14:09









(CercleFinance.com) - Abercrombie & Fitch a annoncé lundi avoir relevé ses prévisions de croissance pour le 4ème trimestre ainsi que pour l'ensemble de son exercice en cours suite à des ventes meilleures que prévu pendant la période des fêtes de fin d'année.



Le groupe américain de prêt-à-porter dit désormais tabler sur une croissance de 7% à 8% de son chiffre d'affaires net sur son 4ème trimestre décalé, qui se clôturera début février, et non plus de 5% à 7% comme indiqué jusqu'ici.



Pour l'ensemble de l'exercice 2024/2025, qui se terminera lui aussi en février, la société basée à New Albany (Ohio) déclare maintenant anticiper une croissance de l'ordre de 15%, contre une précédente prévision située entre 14% et 15%.



Abercrombie a toutefois renouvelé ses objectifs en termes de marge opérationnelle, toujours attendue autour de 16% sur le quatrième trimestre et de 15% sur l'ensemble de l'exercice, ce qui semblait provoquer la déception des investisseurs.



En cotations avant-Bourse, l'action Abercrombie & Fitch décrochait en effet de plus de 7% lundi matin suite à ce point d'activité.





Valeurs associées ABERCROMBIE FT RG-A 160,99 USD NYSE +6,19%