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Abeo voit son CA se replier en organique au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 08:42

Abeo affiche un chiffre d'affaires de 61,7 MEUR pour son 1er trimestre 2026/27, en progression de 1,6% au total, mais en baisse de 6,4% à périmètre et taux de change constants, en raison de l'attentisme suscité par les élections municipales et des contraintes budgétaires pesant sur les collectivités locales en France.

La division Sport a enregistré un chiffre d'affaires de 33,6 MEUR, en hausse de 11,7%, portée par la contribution de Sodex et Vogo (quasi stable en organique). Après un 1er trimestre 2025/26 perturbé par le déploiement de l'ERP, elle a retrouvé un niveau d'activité solide au Benelux.

La division Sportainment & Escalade affiche un léger repli de 2,4% (-11,1% en organique) à 13,4 MEUR, en comparaison avec un 1er trimestre 2025/26 particulièrement dynamique. L'activité des murs d'escalade ludiques et sportifs est toutefois restée supérieure à celle du 4e trimestre de l'exercice précédent.

La division Vestiaires a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 MEUR, en baisse de 13,2%. Au-delà du ralentissement constaté sur le marché français, l'activité en Europe a été temporairement perturbée chez Meta par le déploiement opérationnel de nouveaux outils industriels.

Au 30 juin 2026, les prises de commandes se sont élevées à 81 MEUR, en hausse de 11,1% par rapport au 30 juin 2025. Malgré une conjoncture tendue en France, Abeo explique bénéficier de son implantation mondiale, de la diversité de ses activités et rester confiant quant à son développement.

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