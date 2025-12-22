 Aller au contenu principal
ABEO SE RENFORCE ET OBTIENT UNE TRÈS LARGE MAJORITÉ DU CAPITAL DE VOGO AVEC 90,84% DÉTENUS À L’ISSUE DE L’OFFRE RÉOUVERTE
22/12/2025

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié ce jour les résultats définitifs de l’offre publique mixte initiée par ABEO sur les titres de VOGO non encore détenus par ABEO (l' « Offre »), dont la période de réouverture s’est clôturée le 17 décembre 2025. 275 266 actions VOGO ont été apportées à l’Offre réouverte, représentant 4,49% du capital et 3,87% au moins des droits de vote de VOGO.

Par conséquent, à l’issue du règlement-livraison de l’Offre réouverte, prévu le 30 décembre 2025, ABEO detiendra1 5 574 287 actions VOGO, représentant 90,84% du capital et 90,59% au moins des droits de vote théoriques de la société (hors auto-détention de VOGO).

Olivier ESTEVES, Président-Directeur général d'ABEO, déclare : « La réussite de cette opération traduit l’adhésion des actionnaires de VOGO à un projet créateur de valeur. Le rapprochement avec VOGO renforce le positionnement d’ABEO dans les solutions technologiques dédiées au sport et à l’entertainment et s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développement. Nous abordons désormais une nouvelle phase, aux côtés des équipes de VOGO, portée par une ambition commune d’innovation au service du sport. »

VOGO
2,6700 EUR Euronext Paris -1,48%

