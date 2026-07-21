ABEO : Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 15 juillet 2026

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'ABEO, réunie le 15 juillet 2026, a approuvé l'ensemble des résolutions présentées par le Conseil d'Administration, à l'exception de la 23 ème résolution relative à l'augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre d'un PEE.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos au 31 mars 2026 ;

le versement d'un dividende de 0,32 € [1] au titre de l'exercice clos le 31 mars 2026 ;

les renouvellements du mandats de Mme Claire Lénart Turpin, de M. Jean Ferrier et de M. Marc-Olivier Strauss-Kahn, en qualité de membres du Conseil d'Administration, pour une durée de 3 ans, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2029 ;

les nominations de Mme Victoria Estèves et M. Christophe Carniel en qualité d'administrateurs.

Le résultat complet des votes pour chaque résolution a été mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site Internet d'ABEO (www.abeo-bourse.com), onglet Informations financières, rubrique Assemblée Générale.

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2026, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 280,0 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 741 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, solutions audio, vidéo et d'arbitrage assisté, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires . Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

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[1] Date de détachement (ex-date) le 29 juillet 2026, date de paiement le 31 juillet 2026