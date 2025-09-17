ABEO : EP Climbing, acteur de référence dans la conception de murs d'escalade, fête 40 ans d'innovation et trace la voie de l'escalade de demain

EP Climbing (Entre-Prises), filiale du Groupe ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, célèbre 40 ans d'innovation et de passion au service de l'escalade et confirme son ambition de leadership sur un marché en forte expansion.

De la passion d'un grimpeur à un leader mondial

Au début des années 80, l'ingénieur et grimpeur François Savigny invente la première prise d'escalade amovible . Une innovation fondatrice et brevetée qui permettra d'industrialiser la pratique indoor. De cette idée révolutionnaire naîtra Entre-Prises, aujourd'hui EP Climbing.

Depuis 40 ans, l'entreprise n'a cessé d'innover aux côtés des meilleurs grimpeurs, ingénieurs et designers pour concevoir des structures toujours plus performantes, sûres et créatives : premières prises en béton de résine, dalles 3D brevetées, parcours Clip 'n Climb…

En 2002, EP Climbing franchit une nouvelle étape en rejoignant le groupe ABEO, lui permettant d'accélérer son développement et de renforcer son rayonnement international.

Fidèle à son ancrage et à son savoir-faire français, EP Climbing emploie aujourd'hui près de 170 collaborateurs dans le monde, dont une cinquantaine en Auvergne Rhône-Alpes. Avec plusieurs milliers de murs conçus et installés dans plus de 40 pays, l'entreprise s'impose comme un acteur de référence auprès des clubs, salles privées, centres de santé et fédérations sportives, mais aussi collectivités et établissements scolaires.

Un modèle agile pour un marché en pleine mutation

Face à la diversité des pratiques – compétition, loisirs, sport-santé, installations publiques – EP Climbing fait évoluer son organisation pour mieux accompagner cette transformation.

« Célébrer 40 ans d'EP, c'est à la fois un moment de fierté et un point de départ. L'escalade est en pleine transformation : plus accessible, plus internationale, plus structurée. Nous avons donc adapté notre modèle pour rester pionniers dans un monde qui change. Notre ambition est claire : connecter nos expertises à chaque marché, répondre plus vite, innover davantage, et ainsi mieux servir des marchés aux attentes différenciées », souligne Damien TATANGELO, Directeur général d'EP Climbing.

Structurée autour d'un pilotage global et de filiales renforcées sur ses marchés prioritaires (Europe, États-Unis, Asie), EP Climbing adopte une approche plus agile permettant de saisir les opportunités de croissance, notamment à l'international et sur les marchés émergents , tout en proposant des solutions plus responsables et inclusives.

L'escalade olympique comme tremplin

Fournisseur officiel de la Fédération Internationale d'Escalade (IFSC) depuis 2007, EP Climbing équipe les plus grandes compétitions, dont les Jeux Olympiques. Après une première présence historique à Tokyo en 2020 et une confirmation de son savoir-faire à Paris en 2024 , l'entreprise prépare déjà les structures pour Los Angeles 2028, où le paraclimbing sera intégré pour la première fois. Une étape décisive pour diffuser la pratique et ses valeurs auprès d'un public toujours plus large.

Une filière plus durable et inclusive

La responsabilité sociétale guide désormais toutes les actions d'EP Climbing : éco-conception des produits, réduction de l'empreinte environnementale, inclusion, partenariats locaux et sport pour tous. Une équipe R&D dédiée travaille sur l'allongement de la durée de vie des équipements et développe des solutions plus respectueuses de l'environnement. C'est dans cette logique que l'entreprise conçoit actuellement une calculatrice carbone simple et accessible, destinée à aider les acteurs du marché à mieux mesurer, comprendre et réduire leurs impacts. Un levier concret pour rendre les démarches de développement durable accessibles à toute la communauté de l'escalade.

Prochains rendez-vous d'ABEO :

4 novembre 2025 - Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025/26 (après bourse)

9 décembre 2025 - Résultats du 1 er semestre 2025/26 (après bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2025, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 248,7 M€, dont 75% sont réalisés hors de France, et compte 1443 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

Contacts

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication

Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77

Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92