Abéo détient 90,84% du capital de Vogo

(AOF) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié hier les résultats définitifs de l'offre publique mixte initiée par Abéo sur les titres de Vogo non encore détenus par Abéo dont la période de réouverture s'est clôturée le 17 décembre 2025. A l'issue de cette période 275 266 actions Vogo ont été apportées à l'offre réouverte, représentant 4,49% du capital et 3,87% au moins des droits de vote de Vogo. Par conséquent, à l'issue du règlement-livraison de l'offre réouverte, prévu le 30 décembre 2025, ABEO détiendra 5 574 287 actions Vogo, représentant 90,84% du capital.

Cela représente aussi 90,59% au moins des droits de vote théoriques de la société (hors auto-détention de Vogo).

Le CIC, désigné par Abéo en tant qu'intermédiaire habilité, procèdera à la cession sur le marché des actions Abéo formant rompus pour le compte des actionnaires de Vogo. La cession de l'ensemble des actions Abéo formant rompus interviendra au plus tard 10 jours de négociation après le règlement-livraison de l'offre réouverte. Le montant en numéraire correspondant sera versé aux actionnaires de Vogo dans les meilleurs délais suivant cette date.

Il est rappelé que l'offre ne sera pas suivie d'un retrait obligatoire. A l'issue de l'offre, les actions Vogo resteront donc cotées sur Euronext Growth.