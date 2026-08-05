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ABEO : Déclaration des actions et droits de vote au 31 juillet 2026
information fournie par Actusnews 05/08/2026 à 20:45
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF

Actions du capital 8 330 917
Droits de vote théoriques (1) 13 357 317

Actions privées de droits de vote

Autodétention au nominatif (2) 35 349
Autodétention au porteur (3) 11 202
Autres (4) -
Droits de vote exerçables
= (1) - [(2) + (3) + (4)] 		13 310 766

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

Contacts

ACTUS finance & communication
Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yGtrk5WZkmmannFxZMlmbWOXZm5kk2ScZ2XHmWpraciYaptkyG1jm8XKZnJqnGlt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99747-abeo-ddv-31072026.pdf

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