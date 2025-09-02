 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ABEO : Déclaration des actions et droits de vote au 31 août 2025
information fournie par Actusnews 02/09/2025 à 18:00

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF

Actions du capital 7 543 305
Droits de vote théoriques (1) 13 304 855

Actions privées de droits de vote

Autodétention au nominatif (2) 35 349
Autodétention au porteur (3) 9 000
Autres (4) -
Droits de vote exerçables
= (1) - [(2) + (3) + (4)] 		13 260 506

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

Contacts

ACTUS finance & communication
Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lp1slcdvZWrImm2dlZ1nbZaUbWmWk2KaaJbJlWSdmJydcJ6UxmllZpmdZnJknG5m
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93790-abeo-ddv-31082025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Valeurs associées

ABEO
8,9400 EUR Euronext Paris -0,89%
© Actusnews.

