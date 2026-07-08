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ABEO : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
information fournie par Actusnews 08/07/2026 à 19:30

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ABEO au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 9 074 titres
  • 87 472,70 €

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

  • 68 615 titres à l'achat pour un montant de 607 003,68 €
  • 69 444 titres à la vente pour un montant de 604 454,16 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

  • 1 177 transactions à l'achat
  • 1 094 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 1 521 titres
  • 115 123,96 €

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO
ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2026, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 280,0 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 741 collaborateurs.
Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.
ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, solutions audio, vidéo et d'arbitrage assisté, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires . Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.
ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication
Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77
Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nGlskphqY5vInJ1xYZ1pZpOVa5dkl5PKmmSZxWNvaZ2dnZ5imGyWmpadZnJql2Zr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99215-08072026_abeo_liquidite-s12026.pdf

© Copyright Actusnews Wire
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