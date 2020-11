ABEO : ABEO réalise un 2ème trimestre 2020/21 en reprise progressive

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce son chiffre d'affaires et ses prises de commandes pour le 1er semestre de son exercice 2020/21 (du 1er avril au 30 septembre 2020).

M€

Non audités 2020/2021 2019/2020 Variation Variation

Organique1 Chiffre d'affaires du 2e trimestre 49,0 61,9 -20,8% -20,1% Sport 22,5 28,7 -21,4% -21,1% Sportainment & Escalade 11,7 15,8 -26,1% -24,0% Vestiaires 14,8 17,4 -14,9% -14,8% Chiffre d'affaires du 1er semestre 83,8 121,9 -31,2% -31,0% Sport 38,4 56,7 -32,2% -32,1% Sportainment & Escalade 20,4 31,9 -36,1% -35,4% Vestiaires 25,0 33,3 -24,9% -24,8% Prises de commandes au 30/092 83,1 125,8 -34,0% -33,7%

1 : désigne la variation du chiffre d'affaires sur une période comparable et à périmètre constant, en excluant les impacts des variations de change

2 : données non financières - pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent



Dynamique positive

Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 83,8 M€, en repli de 31,2%.

ABEO réalise un chiffre d'affaires de 49,0 M€ sur le 2ème trimestre 2020/21, en recul de 20,8% (-20,1% en organique) par rapport à la même période de l'an dernier. Néanmoins, malgré un contexte où les effets de la Covid-19 continuent de se faire sentir, l'activité du 2ème trimestre de l'exercice 2020/21 progresse très fortement (+41%) par rapport au 1er trimestre.

Depuis l'été et la levée progressive des mesures de confinement, le Groupe a constaté une reprise graduelle de chacune de ses divisions avec une dynamique plus marquée sur la division Vestiaires et les activités de Gymnastique de la division Sport. La division Sportainment & Escalade continue, quant à elle, de subir plus sévèrement les effets du contexte sanitaire.

L'activité d'ABEO s'est contractée davantage dans certains pays, comme aux États-Unis fortement marqués par un attentisme lié à la crise sanitaire et aux élections présidentielles, tandis que d'autres ont pu se maintenir à un bon niveau, au Benelux et en Allemagne.



Tendances et perspectives

Les prises de commandes du 1er semestre 2020/21 s'élèvent à 83,1 M€, en retrait de 34%. Le niveau des prises de commandes sur le 2ème trimestre affiche un redressement par rapport au 1er trimestre, signe d'une confiance inaltérée des clients du Groupe et de la confirmation du leadership d'ABEO sur ses marchés.

Le niveau du portefeuille de commandes reste élevé dans les circonstances actuelles, les annulations étant marginales depuis le début de la crise.

L'activité du semestre reflète logiquement l'impact de la crise sanitaire. Face à cette situation mondiale sans précédent, le plan de performance annoncé a été mis en œuvre (réduction des charges de structure et du point mort, entre autres) afin de protéger la rentabilité du Groupe. Par ailleurs, la situation financière d'ABEO reste satisfaisante et sous contrôle.

Dans un contexte encore incertain avec les nouvelles mesures de confinement tant en France qu'en Europe, l'évolution des activités sur les mois à venir reste difficile à estimer. ABEO maintient ses efforts pour réduire sa base de coûts et optimiser son organisation sans altérer sa capacité de rebond. Le Groupe met tout en œuvre pour poursuivre avec ambition son développement créateur de valeur.



Prochain communiqué

9 décembre 2020 après bourse Résultats semestriels 2020/21

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2020, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 235,7 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 677 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment... dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris - Compartiment B.

