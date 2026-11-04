ABEO : ABEO : Ralentissement de l'activité au premier semestre 2026/27 et mise en oeuvre d'un plan d'optimisation de la performance

Chiffre d'affaires stable à 138 M€ (-9% à périmètre et change constants)

Hausse des prises de commandes de +6% au 30 septembre 2026

Effet bénéfique de VOGO en forte croissance et de l'intégration de Hurricane

ABEO (Euronext - FR0013185857 - ABEO) - un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce ce jour son chiffre d'affaires et ses prises de commandes pour le 1 er semestre de son exercice 2026/27 (du 1 er avril au 30 septembre 2026).

M€

Non audité 2026/2027 2025/2026 Variation Variation

Organique [1] Chiffre d'affaires du 2 e trimestre 76,2 77,7 -2,0% -11,4% Sport 44,8 39,6 +13,1% -5,1% Sportainment & Escalade 14,2 20,0 -29,2% -29,7% Vestiaires 17,2 18,1 -5,1% -5,2% Chiffre d'affaires du 1 er semestre 137,9 138,5 -0,4% -9,2% Sport 78,4 69,7 +12,5% -3,1% Sportainment & Escalade 27,5 33,7 -18,2% -22,1% Vestiaires 31,9 35,1 -9,0% -9,0% Prises de commandes au 30/09 [2] 148,3 139,5 +6,3% -9,0%

Au 2 ème trimestre de l'exercice 2026/27, ABEO enregistre un chiffre d'affaires de 76,2 M€, en retrait de 2,0% par rapport à la même période de l'exercice précédent. À périmètre et change constants, le chiffre d'affaires ressort en repli de 11,4% [3] , dans un contexte défavorable sur les marchés nord-américain et français, marqué par l'attentisme persistant des donneurs d'ordre et les restrictions budgétaires des collectivités territoriales.

La division Sport bénéficie de la contribution des récentes acquisitions, notamment de la société Hurricane, acteur français de premier plan dans le secteur des sports urbains, dont la performance est conforme aux attentes. Au-delà de l'effet périmètre, la forte croissance de VOGO participe également à soutenir la dynamique de la division sur la période. Ces contributions compensent le ralentissement de l'activité Gymnastique en France, dans un contexte budgétaire contraint pour les dépenses publiques, tandis que le Bénélux reste mieux orienté. Ainsi, la division enregistre au 2 ème trimestre de l'exercice 2026/27 un chiffre d'affaires de 44,8 M€, en croissance de 13,1% portant le chiffre d'affaires semestriel à 78,4 M€ en hausse de 12,5%.

La division Sportainment & Escalade , fortement exposée aux marchés français et américain, est en revanche davantage impactée par le contexte. La base de comparaison est par ailleurs exigeante, compte tenu de la forte croissance enregistrée dans l'activité des murs d'escalade ludique et sportive en France sur la même période de l'exercice précédent. Aux États-Unis comme en Europe, l'activité Sportainment est également pénalisée par le ralentissement des investissements en équipements. Le chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026/27 ressort ainsi à 14,2 M€ en recul de 29,2% (-18,2% sur le semestre 2026/27).

La division Vestiaires reste affectée par un marché français atone. Le deuxième trimestre est mieux orienté que le premier, grâce à la résorption progressive des décalages logistiques observés chez Meta (Allemagne) en début d'exercice, permettant un rattrapage partiel des livraisons sur la période. Le chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026/27 ressort ainsi à 17,2 M€, en baisse de 5,1%, limitant le repli semestriel à -9,0% pour un chiffre d'affaires de 31,9 M€.

À l'issue du premier semestre 2026/27, le chiffre d'affaires d'ABEO ressort quasi-stable à 137,9 M€. Le recul de 9,2% à périmètre et change constants est en grande partie compensé par la contribution positive des acquisitions récentes, à hauteur de 8,2 points. Cette baisse de l'activité organique devrait peser sur la marge d'EBITDA du premier semestre 2026/27, attendue en retrait par rapport au premier semestre 2025/26.

Tendances et perspectives

Au 30 septembre 2026, les prises de commandes s'élèvent à 148,3 M€, en hausse de 6,3% par rapport au 30 septembre 2025, soutenues notamment par la contribution des opérations de croissance externe.

Dans un environnement de marché dégradé et marqué par une visibilité réduite, notamment en France et en Amérique du Nord, ABEO a rapidement engagé un plan d'optimisation dans l'ensemble de ses divisions afin d'adapter sa structure de coûts au niveau d'activité.

Le Groupe anticipe néanmoins un rebond de l'activité au second semestre, porté par la réalisation de projets inscrits au carnet de commandes.

Le Groupe réaffirme sa confiance dans la solidité de ses fondamentaux, poursuit la mise en œuvre de ses priorités stratégiques. Il continuera de s'appuyer sur sa présence internationale, ses positions commerciales et la contribution de ses acquisitions récentes pour saisir les opportunités de reprise dès la normalisation des cycles d'investissements.

VOGO renforce son potentiel de développement international dans le basketball

VOGO franchit une nouvelle étape dans le déploiement international de ses solutions avec l'obtention de la certification Instant Replay System (IRS) de la FIBA (Fédération Internationale de Basketball) pour sa solution VOGOSPORT Elite. Cette nouvelle reconnaissance, qui fait suite aux certifications FIFA obtenues en 2023, vient conforter l'expertise technologique de VOGO dans l'assistance vidéo à l'arbitrage et renforce son positionnement auprès des grandes instances sportives internationales. Elle permet désormais à VOGO de développer plus largement son offre commerciale auprès des fédérations nationales de basketball à travers le monde et ouvre ainsi de nouvelles opportunités de croissance sur ce marché.

Prochain évènement

8 décembre 2026 – Résultats du 1 er semestre 2026/27 (après bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2026, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 280,0 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 741 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, solutions audio, vidéo et d'arbitrage assisté, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires . Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication

Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77

Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92

[1] désigne la variation du chiffre d'affaires sur une période comparable et à périmètre constant, en excluant les impacts des variations de change

[2] données non financières – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent

[3] Division Sportainment & Escalade : intégration de ELI Play (01/06/25) - division Sport : intégration de Sodex (01/06/25), Vogo (01/01/26) et Hurricane (01/08/26)