ABEO : ABEO mise à disposition du document d'enregistrement universel au titre de l'exercice clos le 31 mars 2026 incluant le rapport financier annuel

ABEO (Euronext - FR0013185857 - ABEO) - un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs , annonce avoir déposé ce jour son document d'enregistrement universel ("Universal Registration Document" ou "URD") au titre de l'exercice clos le 31 mars 2026 sous le numéro D.26-0433.

Le document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur l'espace « Informations financières » du site Internet de la Société www.abeo-bourse.com .

Les documents suivants sont notamment inclus dans le document d'enregistrement universel :

- Le rapport financier annuel au titre de l'exercice clos le 31 mars 2026 ;

- Les éléments relatifs au gouvernement d'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 mars 2026 ;

- Les honoraires des contrôleurs légaux des comptes au titre de l'exercice clos le 31 mars 2026 ;

- Les informations en matière de durabilité établies en application de la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) au titre de l'exercice clos le 31 mars 2026 ;

- Le rapport de certification des informations en matière de durabilité.

Prochains évènements

15 juillet 2026 – Assemblée Générale Mixte (Rioz)

16 juillet 2026 - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026/27 (après bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO

ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2026, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 280,0 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 741 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, solutions audio, vidéo et d'arbitrage assisté, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires . Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication

Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77

Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92