ABEO : ABEO confirme sa dynamique avec une croissance de 12,1% au 3ème trimestre 2025/26 et des prises de commandes en hausse à 205,1 M EUR au 31/12/2025

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce son chiffre d'affaires et ses prises de commandes au 31 décembre 2025.

M€

Non audité 2025/2026 2024/2025 Croissance Croissance

Organique 1 Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 66,7 59,5 +12,1% +3,5% Sport 36,0 32,1 +11,9% +7,6% Sportainment & Escalade 16,1 12,5 +29,0% -1,9% Vestiaires 14,6 14,9 -1,7% -0,9% Chiffre d'affaires 9 mois 205,2 183,4 +11,9% +4,1% Sport 105,7 100,8 +4,8% +1,0% Sportainment & Escalade 49,8 33,5 +48,8% +17,3% Vestiaires 49,7 49,1 +1,2% +1,6% Prises de commandes au 31/12 2 205,1 197,7 +3,7% -1,4%

1 - désigne la variation du chiffre d'affaires sur une période comparable et à périmètre constant, en excluant les impacts des variations de change

2 - données non financières – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent

Au 3 ème trimestre 2025/26, ABEO réalise de nouveau un chiffre d'affaires solide de 66,7 M€, en progression de 12,1% par rapport à la même période en 2024/25. Cette performance repose sur une croissance organique de 3,5% et une contribution positive des acquisitions [1] de 10,5%, partiellement atténuée par un effet de change défavorable de -1,9%.

La division Sport renoue avec une croissance soutenue de 11,9%, soit un chiffre d'affaires de 36,0 M€ sur la période. Cette progression est portée par l'accélération des activités Gymnastique et le retour à la croissance du Benelux. La contribution de Sodex, acquise fin mai 2025, est conforme aux attentes et renforce la dynamique de la division.

La division Sportainment & Escalade enregistre une progression de son chiffre d'affaires de 29,0%, à 16,1 M€ au 3 ème trimestre 2025/26 (dont -1,9% en organique et -4,7% d'effet de change défavorable). Cette évolution reflète la croissance soutenue de Fun Spot et la bonne intégration des activités d'ELI Play qui compensent largement le léger retrait des activités de murs d'escalade ludiques et sportifs sur le trimestre.

Dans un contexte de ralentissement des investissements publics en France et d'un ajustement temporaire de la production chez Meta lié au renouvellement de son outil industriel, la division Vestiaires affiche un très léger repli de ses ventes au 3 ème trimestre 2025/26 (-0,9% en organique).

Ainsi, sur les 9 premiers mois de l'exercice 2025/26, le chiffre d'affaires du Groupe atteint 205,2 M€, en progression de 11,9% par rapport à la même période sur l'exercice précédent, portée par une croissance de l'ensemble des divisions. La performance est soutenue par une croissance organique de 4,1% et une contribution des acquisitions de +9,1%. L'effet de change, négatif de -1,3%, reflète essentiellement la dépréciation du dollar.

Tendances et perspectives

Au 31 décembre 2025, les prises de commandes du Groupe atteignent 205,1 M€, en progression de 3,7% par rapport au 31 décembre 2024. Le carnet de commandes demeure à un niveau élevé, offrant une bonne visibilité sur les prochains mois. Dans un environnement économique et géopolitique toujours volatil, cette évolution traduit la résilience du modèle d'ABEO et son positionnement sur des marchés structurellement porteurs.

À la suite du rapprochement avec VOGO (consolidée à compter du 1 er janvier 2026), le Groupe enrichit son offre avec des solutions technologiques innovantes autour de ses équipements, en parfaite cohérence avec l'évolution des attentes du marché et sa stratégie de digitalisation des pratiques sportives et de divertissement.

Cette opération, combinée aux prises de commandes, conforte les ambitions du Groupe pour délivrer un nouvel exercice en croissance.

ABEO au cœur des grands événements sportifs et urbains

ABEO illustre une nouvelle fois son savoir-faire à travers des projets emblématiques.

À Paris, l'ouverture de Centr'Halles , premier espace d'entraînement urbain de cette envergure dans la capitale, marque une étape clé pour le sport urbain. Entièrement équipé par Brick , ce site innovant incarne une nouvelle approche de l'entraînement à la pratique du Parkour, alliant performance, créativité et accessibilité.

À l'international, lors des Jeux bolivariens 2025 au Pérou, les compétitions de gymnastique artistique se sont déroulées sur des agrès Cannice , offrant aux athlètes des conditions optimales pour des performances de haut niveau et confirmant l'expertise du Groupe sur les plus grandes scènes sportives.

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2025, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 248,7 M€, dont 75% sont réalisés hors de France, et compte 1443 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

