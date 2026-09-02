Abel, directeur général de Berkshire, voit dans l'IA une opportunité pour le secteur de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Greg Abel, directeur général de Berkshire Hathaway BRKa.N , a déclaré mercredi qu’il voyait d’importantes opportunités pour les activités énergétiques du conglomérat dans le développement des centres de données dédiés à l’IA, après que Berkshire eut fait d’Alphabet

GOOGL.O , la société mère de Google, sa troisième plus importante participation en actions ordinaires.

S'exprimant sur CNBC, M. Abel a déclaré qu'il considérait Google comme un “acteur majeur” dans le domaine de l'IA, ce qui l'avait incité, ainsi que le président de Berkshire, Warren Buffett, à autoriser un investissement supplémentaire de 10 milliards de dollars il y a trois mois.

“Nous voyons et ressentons tous l’impact” de l’IA, a déclaré M. Abel.

C’est M. Buffett qui a initié l’investissement de Berkshire dans Alphabet l’année dernière, même si M. Abel s’est attribué le mérite d’avoir réalisé ce nouvel investissement avec une décote de 6,5% par rapport au cours de l’action Alphabet.

M. Abel a déclaré que l'activité énergétique de Berkshire pourrait également bénéficier de la croissance de l'IA, compte tenu de la quantité d'électricité nécessaire au fonctionnement des centres de données. Il a estimé qu'en Iowa, où Berkshire Hathaway Energy est implantée, environ 8% de sa charge provenait des centres de données l'année dernière.

“J’ai en quelque sorte toujours été fermement convaincu que l’énergie serait le facteur limitant”, a déclaré M. Abel. “Nous continuons toutefois à y voir une opportunité majeure pour Berkshire et Berkshire Hathaway Energy.”