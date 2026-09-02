Abel, directeur général de Berkshire, affirme que l'IA contribuera à stimuler la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Berkshire considère Alphabet comme un « acteur majeur » dans le domaine de l'IA

* Abel estime que les consommateurs sont mis à rude épreuve par la hausse de l'inflation et des taux hypothécaires

* Buffett « adore » les investissements japonais

(Ajout de détails tirés de l'interview tout au long de l'article, de contexte et de la signature)

par Jonathan Stempel

Greg Abel, directeur général de Berkshire Hathaway BRKa.N , a déclaré mercredi qu’il voyait d’importantes opportunités pour le conglomérat dans le développement des centres de données dédiés à l’IA, après que Berkshire eut fait d’Alphabet GOOGL.O sa troisième plus grande participation en actions ordinaires.

M. Abel a par ailleurs indiqué que les consommateurs américains restaient sous la pression d’une inflation et de taux hypothécaires élevés, et que le marché immobilier connaîtrait des « soubresauts » à court terme.

S'exprimant sur CNBC, M. Abel a qualifié Alphabet d’« acteur majeur » dans le domaine de l’IA, un facteur qui l’a incité, ainsi que le président de Berkshire, Warren Buffett, à autoriser il y a trois mois un investissement supplémentaire de 10 milliards de dollars afin d’aider la société mère de Google et YouTube à développer son infrastructure d’IA.

« Nous voyons et ressentons tous l’impact » de l’IA, a déclaré M. Abel.

Au , à la fin du mois de juin, Berkshire détenait près de 106 millions d’actions Alphabet, d’une valeur d’environ 37,8 milliards de dollars. Ses principaux investissements boursiers concernaient Apple AAPL.O et American Express AXP.N .

M. Abel a indiqué que les activités énergétiques de Berkshire pourraient également bénéficier de la croissance de l’IA, compte tenu des besoins croissants en électricité pour faire fonctionner les centres de données.

Il a estimé qu’en Iowa, où Berkshire Hathaway Energy a son siège, environ 8% de sa charge provenait des centres de données l’année dernière.

« J’ai toujours été fermement convaincu que l’énergie serait le facteur limitant », a déclaré M. Abel. « Nous continuons toutefois à y voir une opportunité significative pour Berkshire et Berkshire Hathaway Energy. »

C’est M. Buffett qui a lancé l’investissement de Berkshire dans Alphabet l’année dernière, bien que M. Abel se soit attribué le mérite d’avoir réalisé ce nouvel investissement avec une décote de 6,5% par rapport au cours de l’action Alphabet.

M. Abel, avec l’aide de M. Buffett, alloue le capital de Berkshire et gère sa trésorerie, qui s’élevait à 364,7 milliards de dollars au 30 juin .

SELON ABEL, LES CONSOMMATEURS SONT À COURT DE MOYENS

Berkshire a annoncé son investissement dans Alphabet le 1er juin, un jour après avoir conclu un accord pour racheter le constructeur immobilier Taylor Morrison, dont il est désormais propriétaire, pour 6,8 milliards de dollars. Le groupe investit également dans les constructeurs immobiliers Lennar LEN.N et D.R. Horton DHI.N .

M. Abel s’attend à ce que Taylor Morrison devienne un « actif très solide » d’ici cinq à dix ans, à mesure que de plus en plus de personnes chercheront à devenir propriétaires, même si elles hésitent à court terme.

« Nous n’avons vu aucun signe de reprise immédiate » sur le marché immobilier, a déclaré M. Abel. « Le chemin allait être semé d’embûches pendant un certain temps. »

Les mises en chantier de maisons individuelles aux États-Unis, qui représentent l’essentiel de la construction résidentielle, ont chuté en juillet pour atteindre leur plus bas niveau depuis novembre 2022, selon le Bureau du recensement du ministère du Commerce, reflétant la hausse des taux hypothécaires et l’incertitude économique liée à la guerre en Iran.

« Il y a des consommateurs qui ressentent encore clairement les difficultés, qui se débattent et qui doivent faire durer leur argent beaucoup plus longtemps », a déclaré M. Abel.

ABEL ET BUFFETT APPRÉCIENT LES INVESTISSEMENTS JAPONAIS

M. Abel s’est exprimé depuis Tokyo, où il a indiqué que Berkshire détenait plus de 10% des parts des sociétés de négoce japonaises Itochu 8001.T , Marubeni 8002.T , Mitsubishi

8058.T , Mitsui 8031.T et Sumitomo 8053.T , et avait pris en mars une participation de 2,49% dans l’assureur Tokio Marine

8766.T dans le cadre d’un partenariat stratégique.

Berkshire prévoit de conserver ses participations dans ces sociétés de négoce pendant « plusieurs décennies » et souhaiterait vivement conclure une transaction avec Tokio Marine, a déclaré M. Abel.

Il n’a pas souhaité commenter un article publié évoquant l’assureur australien Suncorp SUN.AX et Insurance Australia Group IAG.AX comme cibles potentielles de rachat par Tokio Marine.

M. Abel s’est envolé pour Tokyo après avoir célébré dimanche le 96e anniversaire de Warren Buffett en compagnie de l’investisseur légendaire et de sa famille. C’est un voyage que Warren Buffett aurait autrefois effectué lui-même; il s’était rendu au Japon en 2023.

« Warren adore les investissements japonais », a déclaré M. Abel. « Cela n’a pas été facile pour Warren de me voir partir à Tokyo. »

Parmi les dizaines d’entreprises détenues par Berkshire figurent la compagnie ferroviaire BNSF, l’assureur automobile Geico, des sociétés industrielles et des marques de distribution telles que Brooks, Dairy Queen, Fruit of the Loom et See’s.