ABC arbitrage : Résultat consolidé S1 20251

information fournie par GlobeNewswire • 23/09/2025 à 07:00

Communiqué de presse - le 23 septembre 2025 - 07h00





Résultat consolidé S1 2025 1 : 17,7 M€ (+99 %)

ROE annualisé 2025 : 20,3 % | BNPA S1 2025 : 0,30€





Le conseil d’administration de la société ABC arbitrage s’est réuni le 18 septembre 2025, sous la présidence de Dominique Ceolin, pour examiner les comptes consolidés du premier semestre 2025¹. Les données financières clés sont les suivantes :

En millions d’euros 30 juin 2025 IFRS 30 juin 2024 IFRS Var % 31 déc. 2024 IFRS Produit de l’activité courante 36,5 m€ 22,8 m€ 60 % 51,2 m€ Résultat net part du groupe 17,7 m€ 8,9 m€ 99 % 26,8 m€ Bénéfice net par action (BNPA) 0,30 € 0,15 € 99 % 0,45 € Rendement net annualisé (ROE) 20,3 % 11,2 % 81 % 16,4 % Fonds propres 174 m€ 158 m€ 10 % 164 m€





Contexte – Le premier semestre a été rythmé par une alternance de tensions géopolitiques, de chocs économiques et de phases d’accalmie, entraînant une forte variabilité des conditions de marché. La volatilité illustrée par le VIX a oscillé entre des niveaux sous sa moyenne historique et des pics extrêmes en mars-avril (avec un maximum proche de 60 % en avril), générés principalement par les tarifs douaniers américains. Malgré ces chocs, les marchés actions ont fait preuve de résilience, avec un net rebond en mai permettant au S&P 500 d'afficher une performance de plus de 6 % sur ce premier semestre. Par ailleurs, la comparaison avec 2024 montre que l’activité du secteur des fusions-acquisitions sur les sociétés cotées a été relativement stable en nombre. Les volumes échangés sur les marchés sont, quant à eux, en forte hausse sur le semestre (+27 %), en particulier sur les mois les plus agités.

Le premier semestre a été rythmé par une alternance de tensions géopolitiques, de chocs économiques et de phases d’accalmie, entraînant une forte variabilité des conditions de marché. La volatilité illustrée par le VIX a oscillé entre des niveaux sous sa moyenne historique et des pics extrêmes en mars-avril (avec un maximum proche de 60 % en avril), générés principalement par les tarifs douaniers américains. Malgré ces chocs, les marchés actions ont fait preuve de résilience, avec un net rebond en mai permettant au S&P 500 d'afficher une performance de plus de 6 % sur ce premier semestre. Par ailleurs, la comparaison avec 2024 montre que l’activité du secteur des fusions-acquisitions sur les sociétés cotées a été relativement stable en nombre. Les volumes échangés sur les marchés sont, quant à eux, en forte hausse sur le semestre (+27 %), en particulier sur les mois les plus agités. Activité du groupe – Le « Produit de l’Activité Courante » présente une forte progression de près de 60 % ce qui a permis de doubler le résultat net de ce premier semestre. ABC arbitrage a su capitaliser à la fois sur les développements de ses plans stratégiques et, en mars-avril 2025, sur un environnement très favorable aux activités du Groupe. Le fonds ABCA Opportunities , soutenu par la diversification réalisée en 2024, affiche une performance de +13,5 % sur un an glissant au 31 août 2025. Le fonds ABCA Reversion a démontré sa corrélation positive à la volatilité en affichant une performance de +10 % sur un an glissant au 31 août 2025. Les encours clients reculent néanmoins à 231 M€ au 1er septembre 2025 contre 265 M€ au 31 décembre 2024 (-13 %). ABC arbitrage présente son 61ème semestre consécutif de résultats positifs avec une rentabilité annualisée de ses fonds propres ( ROE - Return On Equity ) en moyenne supérieure à 15% sur 30 ans.

Politique de distribution 2025 - Une politique de distribution trimestrielle est en place depuis 2019. Sur décision du conseil d’administration, la société ABC arbitrage va verser deux acomptes sur dividendes d’un montant de 0,10 € par action chacun, aux dates suivantes : Le mardi 7 octobre 2025 pour une mise en paiement le jeudi 9 octobre 2025 ; Le mardi 2 décembre 2025 pour une mise en paiement le jeudi 4 décembre 2025.

Une politique de distribution trimestrielle est en place depuis 2019. Sur décision du conseil d’administration, la société ABC arbitrage va verser deux acomptes sur dividendes d’un montant de par action chacun, aux dates suivantes : Perspectives - Les premiers mois du second semestre 2025 se caractérisent par un retour à des niveaux de volatilité faibles, nettement inférieurs à leurs moyennes historiques. Cette baisse, observée depuis juin, apparaît d’autant plus surprenante au regard des incertitudes géopolitiques et économiques actuelles. En conséquence, le début du second semestre affiche un rythme d’activité inférieur en moyenne à celui du premier semestre 2025. Au 1er septembre, bénéficiant d’un excellent premier semestre, le rythme d’activité mensuel de l’exercice 2025 demeure supérieur d’environ 40 % à la moyenne mensuelle de l’exercice 2024. Le Groupe poursuit au second semestre les investissements liés au plan stratégique Springboard 2025 , ce qui devrait entraîner une augmentation des charges fixes d’environ 2 M€ sur l’exercice 2025 par rapport à 2024. Pour rappel, ces 2 M€ n’incluent pas les primes variables, lesquelles restent fortement corrélées au résultat net du Groupe et dépendent donc du résultat final de l’exercice 2025. Les fonds FIA, destinés exclusivement aux investisseurs professionnels, continuent d’afficher des performances élevées sur 12 mois et aussi depuis le 1er janvier, performances qui se situent dans le premier quartile des gérants quantitatifs. Le Groupe prépare, par ailleurs, son prochain plan stratégique pour les trois années à venir. Celui-ci sera présenté en mars 2026 et s’appuiera sur les progrès réalisés dans le cadre de Springboard 2025 . L’objectif principal reste de renforcer durablement sa rentabilité à moyen terme dans les environnements défavorables aux activités du Groupe.

En date de ce communiqué, les travaux des commissaires aux comptes sont terminés.

Internet - www.abc-arbitrage.com

Relations actionnaires - actionnaires@abc-arbitrage.com

Relations presse - VERBATEE / v.sabineu@verbatee.com

EURONEXT Paris - Compartiment B

ISIN - FR0004040608

Reuters BITI.PA / Bloomberg ABCA FP

Pièce jointe