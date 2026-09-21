AbbVie s'associe à Iambic dans l'IA

Le géant pharmaceutique et la société de technologies et de sciences de la vie Iambic ont annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat pluriannuel destiné à accélérer la découverte et le développement de molécules thérapeutiques innovantes. La collaboration couvrira l'immunologie, la neurobiologie et l'oncologie.

Dans le cadre de cet accord, AbbVie exploitera la plateforme d'IA développée par Iambic, notamment son modèle Enchant v3, capable d'évaluer simultanément plus de 6 000 propriétés moléculaires afin de concevoir des candidats-médicaments plus précis et de réduire les délais de développement.

Selon les termes énoncés, Iambic recevra un versement initial (upfront) et sera éligible à des paiements d'étape (milestones) liés aux succès futurs du programme, ainsi qu'à des redevances échelonnées sur les ventes nettes des produits issus de ce partenariat.

Cette alliance s'inscrit dans le cadre de l'initiative stratégique AI@AbbVie, qui vise à intégrer l'intelligence artificielle à l'ensemble des processus de recherche, de développement et d'opérations du groupe américain.