AbbVie revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices grâce à la bonne tenue de la demande de nouveaux médicaments immunologiques

AbbVie ABBV.N a relevé vendredi ses prévisions de bénéfices pour 2025, après que les ventes importantes des nouveaux médicaments immunologiques Skyrizi et Rinvoq ont permis aux résultats du troisième trimestre de dépasser les estimations.

Le fabricant de médicaments basé à Chicago Nord s'est appuyé sur Skyrizi et Rinvoq pour compenser la baisse des ventes de son traitement de l'arthrite Humira, autrefois le plus vendu, qui a commencé à faire face à la concurrence biosimilaire aux États-Unis en 2023.

Toutefois, les actions de l'entreprise étaient en baisse deprès de 4 % dans les premiers échanges, après que les ventes de son portefeuille de produits esthétiques - où se trouve le populaire traitement antirides Botox - ont chuté de 3,7 % par rapport à l'année dernière.

"Un autre trimestre plus faible pour le secteur de l'esthétique pourrait faire froncer les sourcils... les vents contraires continuent de s'accumuler pour tous les produits, y compris le Botox et les produits de comblement", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets.

Les inquiétudes concernant l'économie et l'inflation pèsent sur les dépenses des clients, tirant la croissance de la catégorie en dessous des hypothèses précédentes de l'entreprise au niveau mondial, a déclaré Jeffrey Stewart, directeur commercial d'AbbVie, lors d'un appel avec des analystes.

AbbVie prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 10,61 et 10,65 dollars, contre 10,38 et 10,58 dollars précédemment.

Ses ventes trimestrielles de 15,78 milliards de dollars ont battu l'estimation moyenne des analystes de 15,59 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes mondiales de Humira, le traitement phare d'AbbVie contre l'arthrite, se sont élevées à 993 millions de dollars au troisième trimestre, manquant les estimations de 1,15 milliard de dollars, et marquant la première fois que les ventes du médicament sont tombées sous le milliard de dollars depuis qu'il a perdu son exclusivité.

Au cours du trimestre, les ventes de Skyrizi se sont élevées à 4,71 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,44 milliards de dollars, tandis que les ventes de Rinvoq se sont élevées à 2,18 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,12 milliards de dollars.

"Le delta entre les chiffres réels et le consensus est plus étroit que les trimestres précédents, mais les deux médicaments ont réussi à tirer leur épingle du jeu", a déclaré Courtney Breen, analyste chez Bernstein.

Le fabricant de médicaments a réalisé un bénéfice trimestriel par action de 1,86 $, supérieur aux estimations de 1,77 $ par action.