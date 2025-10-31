AbbVie revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la bonne tenue de la demande pour les nouveaux médicaments d'immunologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AbbVie ABBV.N a relevé vendredi sa prévision de bénéfice pour 2025, après que les ventes importantes des nouveaux médicaments immunologiques Skyrizi et Rinvoq ont contribué à augmenter les résultats du troisième trimestre au-dessus des estimations de Wall Street.

Le fabricant de médicaments basé à Chicago Nord s'est appuyé sur Skyrizi et Rinvoq pour compenser la baisse des ventes de son traitement contre l'arthrite Humira , autrefois le plus vendu , qui a commencé à faire face à la concurrence biosimilaire aux États-Unis en 2023.

L'entreprise a investi plus de 20 milliards de dollars dans des acquisitions depuis lors et prévoit de dépenser 10 milliards de dollars supplémentaires pour se développer aux États-Unis au cours de la prochaine décennie .

Les entreprises pharmaceutiques mondiales renforcent leurs capacités de production aux États-Unis après que le président Donald Trump a exhorté l'industrie à fabriquer davantage de médicaments dans le pays plutôt que d'importer des ingrédients actifs ou des médicaments finis.

AbbVie prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 10,61 et 10,65 dollars, contre des prévisions précédentes de 10,38 à 10,58 dollars.

Ses ventes trimestrielles de 15,78 milliards de dollars ont battu l'estimation moyenne des analystes, qui était de 15,59 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes mondiales de Humira, le traitement phare d'AbbVie contre l'arthrite, se sont élevées à 993 millions de dollars au troisième trimestre, manquant les estimations de 1,15 milliard de dollars, et marquant la première fois que les ventes du médicament sont tombées sous le milliard de dollars depuis qu'il a perdu son exclusivité.

Au cours du trimestre, les ventes de Skyrizi se sont élevées à 4,71 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,44 milliards de dollars, tandis que les ventes de Rinvoq se sont élevées à 2,18 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,12 milliards de dollars.

Le fabricant de médicaments a réalisé un bénéfice trimestriel par action de 1,86 $, supérieur aux estimations de 1,77 $ par action.

AbbVie a déclaré que les résultats trimestriels comprennent un impact défavorable de 1,50 $ par action lié aux dépenses de recherche et de développement en cours acquises, annoncées au début du mois.