AbbVie relève son objectif de BPA
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 14:26
En parallèle, le chiffre d'affaires net global s'est élevé à 15,002 milliards de dollars, en hausse de 12,4% en données publiées, et de 10,3% à changes constants.
En ce qui concerne 2026, le groupe a relevé sa prévision de bénéfice par action dilué et ajusté. Il est désormais attendu entre 14,08 et 14,28 dollars par titre, contre de 13,96 à 1416 dollars par action précédemment.
Valeurs associées
|204,140 USD
|NYSE
|+3,22%
A lire aussi
-
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite
-
Donald Trump a déclaré mercredi qu'il envisageait une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne, après des propos vindicatifs contre le chancelier allemand à propos de la guerre en Iran. "Les Etats-Unis étudient et examinent actuellement ... Lire la suite
-
Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite
-
Les organisateurs d'une nouvelle flottille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza ont affirmé jeudi que leurs bateaux avaient été encerclés par la marine israélienne dans les eaux internationales et que le contact avait été perdu avec ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer