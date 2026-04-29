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AbbVie relève son objectif de BPA
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 14:26

Sur les trois premiers mois de l'année, AbbVie a vu son bénéfice par action dilué s'installer à 0,39 dollar, contre 0,72 dollars un an plus tôt, soit une baisse de 45,83%. Le laboratoire précise que ce repli intègre un impact défavorable de 0,41 dollar par titre lié aux frais de R&D acquis et à des paiements d'étapes.

En parallèle, le chiffre d'affaires net global s'est élevé à 15,002 milliards de dollars, en hausse de 12,4% en données publiées, et de 10,3% à changes constants.

En ce qui concerne 2026, le groupe a relevé sa prévision de bénéfice par action dilué et ajusté. Il est désormais attendu entre 14,08 et 14,28 dollars par titre, contre de 13,96 à 1416 dollars par action précédemment.

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