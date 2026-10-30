AbbVie relève son dividende pour 2027 et ses objectifs pour 2026

AbbVie annonce une augmentation de 5,2% de son dividende pour 2027, à 1,82 USD par action et par trimestre, qui prendra effet à compter du dividende payable en février, ainsi qu'un relèvement de sa fourchette de prévisions de BPA ajusté pour 2026, désormais comprise entre 13,95 et 13,99 USD, contre 13,76 à 13,96 USD précédemment.

Cette prévision intègre un impact défavorable de 0,69 USD par action lié aux dépenses de recherche et développement acquises (IPR&D) et aux paiements d'étape comptabilisés depuis le début de l'année jusqu'à la fin du 3e trimestre 2026, précise le groupe de santé.

Au titre du trimestre écoulé, AbbVie publie un BPA ajusté de 3,82 USD, qui a plus que doublé ( 105%) en comparaison annuelle, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 3,73 USD, pour un chiffre d'affaires en croissance de 10,3%, à 17,40 MdsUSD ( 10,5% à taux de change constants).

Sur une base opérationnelle (c'est à dire hors effets de changes), si ses revenus ont diminué de 1,8% dans sa division Esthétique et sont restés pratiquement stables dans sa division Oncologie ( 0,9%), ils ont grimpé de 16,6% et de 19,5% respectivement dans ses divisions Immunologie et Neurosciences.

"Nous avons également renforcé notre potentiel de croissance à long terme en obtenant des autorisations réglementaires clés, en générant des données cliniques démontrant le caractère différencié de nos traitements et en finalisant l'acquisition d'Apogee Therapeutics", souligne le PDG, Robert A. Michael.