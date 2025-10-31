AbbVie relève sa prévision annuelle malgré des bénéfices trimestriels en berne
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 14:40
Sur une base publiée, le résultat net ressort à 186 millions de dollars, en baisse de 88,1% par rapport au 1,56 milliard enregistré un an plus tôt.
Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 15,776 milliards de dollars (légèrement inférieur aux attentes du consensus), en hausse de 9,1% en données publiées et de 8,4% à taux de change constants.
Dans le détail, le portefeuille d'immunologie affiche une croissance de 11,9% à 7,885 milliards de dollars, le segment neurosciences progresse de 20,2% à 2,841 milliards de dollars, le chiffre d'affaires en oncologie reste stable à 1,682 milliard de dollars et l'activité esthétique recule de 3,7% à 1,193 milliard de dollars.
'AbbVie continue de générer d'excellents résultats, avec une dynamique significative sur les segments clés de notre portefeuille. Nous progressons également dans notre pipeline et nos investissements dans l'innovation', a déclaré Robert A. Michael, CEO d'AbbVie.
Sur la base de cette performance, le groupe relève sa prévision de BPA ajusté pour l'exercice 2025, désormais attendue entre 10,61 et 10,65 USD, contre 10,38 à 10,58 USD auparavant. Cette guidance inclut un impact défavorable de 2,05 USD par action lié aux dépenses d'IPR&D acquises et aux milestones déjà engagés sur les neuf premiers mois de l'année.
A la suite de cette publication, le titre cède 3% en préouverture à la Bourse de New York.
Valeurs associées
|220,330 USD
|NYSE
|-3,43%
A lire aussi
-
Le dirigeant centriste néerlandais Rob Jetten a revendiqué vendredi la victoire dans une élection serrée face à l'extrême droite, affirmant que son succès surprise montrait que les mouvements populistes pouvaient être vaincus en Europe. A 38 ans, le chef du parti ... Lire la suite
-
Plus jeune, Rob Jetten était meneur d'allure, "lièvre", pour les entraînements de Sifan Hassan, devenue championne olympique d'athlétisme. À 38 ans, il impose désormais son propre rythme à la tête de la politique néerlandaise. Le centriste revendique la victoire ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les prévisions optimistes d'Amazon ayant contribué à apaiser les inquiétudes sur la technologie au lendemain de la plus forte baisse du Standard & Poor's-500 et du Nasdaq depuis plus de trois semaines. Dans
-
Environ 700 personnes ont été tuées lors de manifestations contre le pouvoir en Tanzanie, affirme vendredi le principal parti d'opposition de ce pays d'Afrique de l'Est qui est toujours sous une chape de plomb, internet ayant été coupé par les autorités. Le pays ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer