 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AbbVie recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 14:08
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique AbbVie

ABBV.N recule de 4,4 % à 246 dollars en pré-ouverture

** La société révise à la baisse ses prévisions de bénéfice pour en 2026, les situant désormais entre 13,87 et 14,07 dollars, contre une fourchette précédente de 13,91 à 14,11 dollars

** Les analystes s'attendent à un bénéfice ajusté de 14,08 dollars par action – données LSEG

** La société affiche un bénéfice ajusté de 3,65 dollars par action au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 3,60 dollars par action

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 16,99 milliards de dollars, contre des estimations de 16,77 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 12,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ABBVIE
257,600 USD NYSE -2,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 549,33 +0,75%
2CRSI
27,1 +1,96%
WORLDLINE
12,37 +24,07%
HAFFNER ENERGY
0,335 +4,85%
CREDIT AGRICOLE SA
19,17 +2,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank