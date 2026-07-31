AbbVie recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** L'action du laboratoire pharmaceutique AbbVie

ABBV.N recule de 4,4 % à 246 dollars en pré-ouverture

** La société révise à la baisse ses prévisions de bénéfice pour en 2026, les situant désormais entre 13,87 et 14,07 dollars, contre une fourchette précédente de 13,91 à 14,11 dollars

** Les analystes s'attendent à un bénéfice ajusté de 14,08 dollars par action – données LSEG

** La société affiche un bénéfice ajusté de 3,65 dollars par action au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 3,60 dollars par action

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 16,99 milliards de dollars, contre des estimations de 16,77 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 12,7 % depuis le début de l'année