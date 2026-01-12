AbbVie rachète un site en Arizona
L'acquisition de ce site de production, ainsi que de la propriété intellectuelle associée, permettra d'étendre considérablement les capacités d'AbbVie à fabriquer des dispositifs d'administration de médicaments.
Le groupe de santé américain prévoit d'embaucher environ 200 employés sur le site et d'investir plus de 175 millions de dollars pour l'acquérir, le moderniser et l'intégrer pleinement à son réseau mondial de fabrication.
La transaction comprend le transfert d'installations de fabrication, y compris de multiples lignes de production, ainsi que la technologie d'injecteurs sur le corps de 3,5 mL pour soutenir la production de médicaments en immunologie et en neurosciences.
